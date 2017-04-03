Антитерористичний комітет Росії: внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі загинули 9 людей

У результаті вибуху в метро в російському Санкт-Петербурзі дев’ять людей загинули і понад 20 поранені, повідомила прес-служба Національного антитерористичного комітету Росії.

«За попередніми даними, в результаті вибуху в санкт-петербурзькому метро загинули 9 людей, отримали поранення, в тому числі тяжкі, понад 20 людей», – зазначають у відомстві.

В антитерористичному комітеті Росії додають, що всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» 3 квітня близько 15:00. Як повідомляв речник губернатора міста Андрій Кібітов, у результаті вибуху, за останніми даними, постраждали близько 50 людей. Російські ЗМІ повідомляли про щонайменше 10 загиблих, зокрема такі дані наводять агенції «ТАСС» та «Інтерфакс».

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають усі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.