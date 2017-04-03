У Генпрокуратурі Росії назвали терактом вибух у метро Петербурга

Офіційний представник Генеральної прокуратури Росії Олександр Курінний в ефірі телеканалу «Росія-24» назвав терактом вибух у метрополітені Санкт-Петербурга.
«Все від нас залежне ми зробимо, щоб уточнити всі моменти, які сприяли вчиненню цього теракту, щоб подібне в майбутньому не повторювалося», – заявив представник прокуратури.
Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» 3 квітня близько 15:00.
За даними антитерористичного комітету Росії, внаслідок вибуху загинули дев’ятеро людей, 20 – поранені. Раніше повідомляли про 10 загиблих і близько півсотні поранених.
Президент Росії Володимир Путін, який перебуває в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають усі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вибуху.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
FACEBOOK КОМЕНТАРІ