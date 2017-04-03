У Генпрокуратурі Росії назвали терактом вибух у метро Петербурга

Офіційний представник Генеральної прокуратури Росії Олександр Курінний в ефірі телеканалу «Росія-24» назвав терактом вибух у метрополітені Санкт-Петербурга.

«Все від нас залежне ми зробимо, щоб уточнити всі моменти, які сприяли вчиненню цього теракту, щоб подібне в майбутньому не повторювалося», – заявив представник прокуратури.

Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» 3 квітня близько 15:00.

За даними антитерористичного комітету Росії, внаслідок вибуху загинули дев’ятеро людей, 20 – поранені. Раніше повідомляли про 10 загиблих і близько півсотні поранених.

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають усі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вибуху.