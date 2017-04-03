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03 Квітень 2017, Київ 18:21
Новини | Міжнародні

У Генпрокуратурі Росії назвали терактом вибух у метро Петербурга

Пошкоджений вагон метро на станції «Технологічний інститут», Санкт-Петербург, Росія, 3 квітня 2017 року

Пошкоджений вагон метро на станції «Технологічний інститут», Санкт-Петербург, Росія, 3 квітня 2017 року

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Офіційний представник Генеральної прокуратури Росії Олександр Курінний в ефірі телеканалу «Росія-24» назвав терактом вибух у метрополітені Санкт-Петербурга.

«Все від нас залежне ми зробимо, щоб уточнити всі моменти, які сприяли вчиненню цього теракту, щоб подібне в майбутньому не повторювалося», – заявив представник прокуратури.

Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» 3 квітня близько 15:00.

Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

За даними антитерористичного комітету Росії, внаслідок вибуху загинули дев’ятеро людей, 20 – поранені. Раніше повідомляли про 10 загиблих і близько півсотні поранених.

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають усі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вибуху.

Путін: силовики з’ясовують причини вибуху в Санкт-Петербурзі (відео)
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