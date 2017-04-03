Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною й Канадою, схвалений Верховною Радою 14 березня.

Як зазначають в Адміністрації президента, з моменту набуття чинності угодою, Канада відкриє для українських експортерів 98 % свого ринку товарів, також документ має низку норм і зобов’язань, що стосуються нетарифних заходів, які будуть сприяти тому, що доступ до ринків не буде обмежуватися невиправданими бар’єрами у торгівлі.

Угода набуде чинності в перший день другого місяця після одержання останньою зі сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для її вступу в дію.

Сенат Канади у другому читанні 8 березня схвалив ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі з Україною. Документ має ще пройти остаточне голосування у третьому читанні. Після ратифікації Сенатом угоду ще має підписати генерал-губернатор Канади.

Нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною 15 лютого.

У липні минулого року під час візиту в Україну прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо українська і канадська сторони підписали угоду.