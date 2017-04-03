Президент Молдови підписав меморандум про співпрацю з ЄАЕС

Президент Молдови Ігор Додон, відомий проросійськими поглядами, підписав меморандум про співпрацю з Євразійським економічним союзом, що діє під егідою Москви.

Із боку ЄАЕС його підписав у Кишиневі чільний посадовець цього об’єднання Тіґран Саркісян.

«Підписання меморандуму принесе рівновагу в економічну співпрацю зі Сходом і Заходом», – заявив Додон після церемонії підписання.

За словами президента, цей документ не є міжнародним договором, не створює для сторін прав і обов’язків, що регулюються міжнародним правом, а відтак не потребує затвердження в парламенті.

Підписання меморандуму різко розкритикував прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп, що стоїть на проєвропейських позиціях. За його словами, цей акт спрямований на підрив зусиль Молдови розвивати тісніші зв’язки з Європейським союзом.

Як сказав Філіп журналістам, Додон «намагається вести свою персональну війну проти Угоди про асоціацію» Молдови і ЄС, що набула чинності в липні 2016 року.

За словами прем’єра, цей крок може призвести тільки до політичного протистояння і є нічим іншим, як кампанією самореклами президента.

Напередодоні підписання Додон заявляв, що мета цього підписання – розвинути економічну і торговельну співпрацю Молдови і ЄАЕС.

Філіп натомість наголошував, що цей меморандум не матиме ніякої юридичної сили, і уряд не буде фінансувати жодного заходу, передбаченого цим документом.

До Європейського економічного союзу, який Москва створила на місці колишнього Митного союзу, нині належать Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан. Президент Росії Володимир Путін намагається використати це об’єднання для посилення впливу Москви на колишні післярадянські країни і протистояти ЄС і НАТО.