У Черкасах працівники «Азоту» вимагали відновити роботу хімічних підприємств

Близько тисячі працівників черкаського хімічного підприємства «Азот» мітингували сьогодні біля Черкаської облдержадміністрації.

До них також приєдналися працівники підприємств із Рівного та Сєвєродонецька. Учасники протесту вимагали відновити роботу їхніх підприємств.

На початку березня «Укртрансгаз» розпочав обмеження газопостачання підприємств, які входять до складу Group DF Дмитра Фірташа, – «Рівнеазоту», Сєвєродонецького об’єднання «Азот» та черкаського ПАТ «Азот». Причина, як зауважили у «Укртрансгазі», у заборгованості контрагентів і відсутності підтверджених обсягів газу в ГТС.

За словами голови правління ПАТ «Азот» Віталія Склярова, протягом двох місяців підприємство не виплачує заробітну плату, утворюється заборгованість перед «Черкасиобленерго» та «Черкасигаз».

«Нам хочеться розвивати підприємство, і ми зробили дуже багато, щоб наша продукція конкурувала із світовими виробниками. Сьогодні нам потрібен лише природний газ, який є основною стратегічною сировиною для нашого підприємства, і тоді ми відразу розпочнемо роботу» – зазначив Скляров.

Черкаський «Азот» узяв півтора мільярда гривень передоплати за мінеральні добрива в аграріїв. Частину вдалося поставити до зупинки підприємства 7 березня.

«Ми всі хочемо працювати, ми всі хочемо, щоб керівництво країни нас почуло і ввело антидемпінгові мита на ввезення російських мінеральних добрив. Російські добрива мають дуже гарний вигляд для наших сільгоспвиробників через ціну. Це робиться для того, щоб зупинити усю українську хімічну промисловість», – додав Скляров.

До учасників акції вийшов заступник міського голови Черкас Станіслав Овчаренко, який заявив, що керівництво міста дуже стурбоване ситуацією навколо «Азоту».

«Зараз міський голова намагатиметься зробити все, аби поспілкуватись з керівництвом країни», – заявив він.

Напередодні, 31 березня, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко зустрічався з колективом підприємства, тоді він зауважив, що влада працює над врегулюванням ситуації.