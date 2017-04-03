Влада: через вибух в Санкт-Петербурзі госпіталізували 43 людини, серед них – дитина

Унаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга в медичні заклади доставили 43 постраждалих, серед них – дитина. Про це повідомляє прес-служба адміністрації міста.

«П’ятнадцять людей госпіталізували до НДІ імені Джанелідзе, дванадцять постраждалих – до міської лікарні № 16, шість людей – до міської лікарні № 26, дев’ять людей – Військово-медичної академії імені Кірова. У дитячу міську лікарню № 19 доставлена одна дитина», – мовиться у повідомленні.

Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» 3 квітня близько 15:00 за місцевим часом. За даними антитерористичного комітету Росії, внаслідок вибуху загинули дев’ятеро людей, 20 – поранені. Раніше повідомляли про 10 загиблих і близько півсотні поранених.

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають усі варіанти: і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.

Речник Генеральної прокуратури Росії Олександр Курінний в ефірі телеканалу «Росія-24» назвав терактом вибух у Санкт-Петербурзі. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вибуху.