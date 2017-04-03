У Росії повідомили про не менш ніж 10 загиблих унаслідок вибуху в метро в Петербурзі

У Росії, за уточненими даними, не менш ніж 10 людей загинули внаслідок вибуху, що стався в метро в місті Санкт-Петербурзі.

Міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова повідомила, що сім людей загинули на місці вибуху, двоє по дорозі до лікарні і ще одна людина вже в лікарні.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко теж заявив журналістам про 10 загиблих. Поранених, за його словами, близько 20.

Раніше в понеділок у Національному антитерористичному комітеті Росії говорили про 9 загиблих і понад 20 поранених, частина з яких має важкі поранення.

Спершу преса вже повідомляла про 10 загиблих. Число поранених оцінювали у близько 50, зокрема, таку цифру наводив заступник губернатора.

Прес-служба адміністрації міста повідомила про 43 шпиталізованих із пораненнями.

У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що наразі немає інформації про можливих потерпілих громадян України.

Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у центральній частині міста близько 15-ї години за місцевим часом. Після вибуху всю систему метрополітену в Санкт-Петербурзі закрили.

У Генеральній прокуратурі Росії цей вибух спершу назвали терористичним актом, але потім уточнили, що ще зарано говорити про причину вибуху напевно. Слідчий комітет Росії порушив за фактом вибуху кримінальну справу.

Також у Національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що ще на одній станції метро в центрі Санкт-Петербурга знайшли саморобний вибуховий пристрій, але його вчасно знешкодили.

Востаннє вибухи в метро в Росії влаштовували в березні 2010 року в Москві, тоді внаслідок вибухів на двох станціях загинули не менш ніж 33 людини. У Санкт-Петербурзі, другому за населенням місті Росії, дотепер значних нападів не бувало.