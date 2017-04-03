Штаб: сьогодні на Донбасі двоє військових загинули, двоє поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє військових Збройних сил України загинули, ще двоє поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій ЗСУ, сьогодні сепаратисти 23 рази порушили режим тиші.

За даними штабу, найбільшу активність бойовики проявляли на донецькому напрямку.

«З мінометів калібру 120 та 82 міліметри ворог вів вогонь по позиціях поруч населених пунктів Авдіївка та Шахта «Бутівка». З гранатометів та стрілецької зброї обстрілював захисників Пісків, Верхньоторецького, Південного та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів гатив у районі Кам’янки», – мовиться у повідомленні.

На маріупольському напрямку, за даними штабу, сепаратисти обстрілювали позиції українських військових біля Широкина, Чермалика, Красногорівки, Водяного, Богданівки та Гнутова.

В окремих випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють, проте заявляють, що минулої доби українські силовики 36 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок цих обстрілів пошкоджений будинок в Докучаєвську. Луганські сепаратисти звинувачують ЗСУ в обстрілі з мінометів району Первомайська.

29 березня Тристороння контактна група узгодила встановлення режиму тиші у зв’язку з Великодніми святами, повне дотримання режиму припинення вогню мало набрати чинності в суботу, 1 квітня 2017 року.