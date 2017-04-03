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03 Квітень 2017, Київ 21:24
Новини | Міжнародні

Росія: через вибух у метро в Санкт-Петербурзі оголосили триденний траур

У Москві біля Кремля жінка покладає квіти під час панахиди за жертвами вибуху в метро Санкт-Петербурга, 3 квітня 2017 року

У Москві біля Кремля жінка покладає квіти під час панахиди за жертвами вибуху в метро Санкт-Петербурга, 3 квітня 2017 року

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У російському Санкт-Петербурзі з 4 квітня оголошений триденний траур.

Як повідомляє прес-служба адміністрації міста, губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко звернувся до місцевих жителів з проханням не проводити в ці дні розважальних заходів, а до теле- і радіокомпанії – утриматися від показу розважальних програм.

Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» 3 квітня близько 15:00. За уточненими даними, внаслідок вибуху загинули 10 людей. За даними місцевої влади, унаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга в медичні заклади доставили 43 постраждалих, серед них – дитина.

Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

Президент Росії Володимир Путін, який перебував на той час в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають усі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.

Офіційний представник Генеральної прокуратури Росії Олександр Курінний в ефірі телеканалу «Росія-24» назвав терактом вибух у Санкт-Петербурзі. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вибуху.

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