МВФ: Рада директорів ухвалила рішення про надання Києву чергового траншу

У Міжнародному валютному фонді підтверджують, що Рада директорів фонду сьогодні ухвалила рішення про надання Україні чергового траншу у розмірі близько мільярда доларів США.

Після обговорення Ради директорів перший заступник директора-розпорядника МВФ, нині виконувач обов’язків голови Ради директорів Дейвід Ліптон заявив, що українська економіка демонструє ознаки відновлення.

«Зростання відновлюється, темпи інфляції зменшилися, а міжнародні резерви подвоїлися. Цей поступ багато в чому завдячує рішучим діям влади, в тому числі проведенню виваженої макроекономічної політики. Недавня стабілізація забезпечує багатонадійну основу для подальшого зростання», – сказав Ліптон, якого цитує прес-служба фонду.

При цьому він зазначив, що для досягнення швидшого і стійкішого зростання необхідне прискорене впровадження структурних реформ для поліпшення бізнес-середовища та залучення інвестицій.

«Початком має стати приватизація і розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення. Боротьба з корупцією має бути рішучішою, оскільки, навіть зі створенням нових інститутів боротьби з корупцією, конкретні результати поки що не досягнуті», – наголосив представник фонду.

Похваливши Національний банк України за успішне ведення монетарної політики в дуже складний період, високо оцінивши разючий поступ в оздоровленні банківської системи, зокрема недавню націоналізацію «Приватбанку», в МВФ нагадали Україні про необхідність подальших структурних реформ. На першому місці тут назвали всеосяжну пенсійну реформу, зокрема щодо підвищення пенсійного віку, яку, за словами МВФ, Україна не може дозволити собі відкладати далі.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко повідомив, що в МВФ ухвалили рішення про виділення Україні чергового траншу.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду не стала розглядати 20 березня питання щодо надання Україні чергового траншу, хоча раніше цього дня планувався розгляд цього питання. У Мінфіні України тоді це пояснили необхідністю уточнення розрахунків, зокрема, наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду. У МВФ повідомили, що засідання щодо України перенесли для «оцінки наслідків останніх подій в Україні».

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі, разом із нинішнім траншем, МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.