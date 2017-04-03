МЗС: немає даних про постраждалих українців через вибух в Санкт-Петербурзі

Міністерство закордонних справ України заявляє, що наразі немає інформації про постраждалих українців внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі.
«Станом на 19:40 офіційних повідомлень про наявність серед загиблихі постраждалих у Санкт-Петербурзі громадян України немає», – мовиться у повідомленні консульської служби МЗС у twitter-і.
Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» 3 квітня близько 15:00. За уточненими даними, внаслідок вибуху загинули 10 людей. За даними місцевої влади, унаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга в медичні заклади доставили 43 постраждалих, серед них – дитина.
Президент Росії Володимир Путін, який перебував на той час в Санкт-Петербурзі, заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху в петербурзькому метро і розглядають усі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.
Офіційний представник Генеральної прокуратури Росії Олександр Курінний в ефірі телеканалу «Росія-24» назвав терактом вибух у Санкт-Петербурзі. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вибуху.
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