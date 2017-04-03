Семена на суді: журналіст має право висловлювати думку щодо статусу Криму

На судовому засіданні в підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя Микола Семена заявив, що будь-який журналіст має право висловлювати свою думку з приводу статусу Криму і брати участь у дискусії про цей статус, яка зараз ведеться у міжнародному співтоваристві. Про це Семена розповів у коментарі Крим.Реалії.

За його словами, на засіданні суду основну увагу приділяли встановленню авторства матеріалу, що фігурує в обвинуваченні, незважаючи на те, що сам журналіст на першому допиті 19 квітня 2016 року визнав авторство, і це є доведеним фактом.

«Сьогодні заслухали свідків з ФСБ, які стежили за мною. Головна увага була приділена тому, що доводили, що я є автором цього матеріалу, хоча цього я ніколи не заперечував. Більше значення, на мій погляд, матиме подальший хід розгляду справи, коли ми будемо говорити про те, що сама ця стаття не має складу злочину. Саме цьому аспекту приділяли мало уваги під час слідства», – сказав Микола Семена.

Журналіст зазначив, що має намір на судовому засіданні довести, що «журналісти в даному випадку просто використали своє право на публікацію думки, використовували своє право на свободу слова, і правомірно брали участь у світовій дискусії щодо статусу Криму».

«Я говорив сьогодні у своєму запереченні про те, що три роки статус Криму є, як мінімум, спірним. Він обговорюється в світовому масштабі, і будь-який журналіст або засіб масової інформації мали право брати участь у цій дискусії і висловлювати свою думку вільно, згідно з конституціями України і Російської Федерації, в цьому немає ніякого злочину», – наголосив Семена.

Він додав, що судове засідання було відкритим, на ньому були присутні представники засобів масової інформації, вони проводили аудіозапис судового засідання. Водночас, суд відмовив адвокату Семени в можливості провести аудіо та відеозапис засідання.

В Криму 3 квітня проходило судове слухання у справі журналіста Миколи Семени.

Справа стосовно Миколи Семени була порушена навесні минулого року. За версією звинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з боку материкової України.

У грудні минулого року Семені пред’явили обвинувачення в остаточній редакції за частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, зібрана слідчими, складається з 6 томів.

Сам Семена наполягає, що реалізовував своє право на «свободу вираження поглядів».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск, зокрема, і на Миколу Семену.