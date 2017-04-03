Посольство: Україна і Канада підписали угоду про співпрацю у сфері оборони

Посольство України в Канаді заявляє, що 3 квітня в Оттаві міністр оборони України Степан Полторак й міністр оборони Канади Харджит Сейджан підписали угоду про співробітництво у сфері оборони.
«Підписання домовленості – важливе для військової співпраці та сприятиме налагодженню практичних контактів із представниками оборонної промисловості Канади. Це дозволить покращити забезпечення ЗС України сучасною військовою технікою та озброєнням», – після підписання угоди заявив міністр оборони України Степан Полторак, якого цитує прес-служба посольства.
За словами посла України Андрія Шевченка, домовленість визначає п’ять пріоритетних напрямків співпраці, а саме – оборонні дослідження, матеріальне забезпечення, логістика, оборонна політика і військова освіта.
За інформацією посольства України, військові обговорюють нові шляхи співпраці – зокрема, спільний аналіз українського досвіду гібридної війни, поновлення регулярних політично-військових консультацій.
У березні Канада продовжила до 2019 року військову тренувальну місію UNIFIER у складі близько 200 канадських військових. Канада підтримує політику санкцій та спільного міжнародного тиску на Росію.
Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути російські «добровольці».
За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.
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