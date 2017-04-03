В Австралії під час візиту президента Афганістану протестували хазарейці проти дискримінації

Сотні представників народу хазарейців із Афганістану вийшли у столиці Австралії Канберрі під час візиту президента Афганістану Ашрафа Гані на акцію протесту, за їхніми словами, проти дискримінації цього народу в Афганістані і політики Австралії повертати до Афганістану хазарейців – невдалих прохачів притулку.

Вони протестували під Будинком уряду Австралії, коли її генерал-губернатор Пітер Косґроув приймав там Ашрафа Гані.

Хазарейці звинувачують Гані в дискримінації цього народу і минулого року влаштували кілька великих демонстрацій у столиці Афганістану Кабулі.

Крім того, 2011 року Канберра і Кабул підписали угоду про повернення до Афганістану невдалих прохачів притулку з цієї країни, яка викликала критику.

Гані прибув до Канберри з першим візитом президента Афганістану до Австралії. Із прем’єр-міністром Австралії Малколмом Тернбуллом він підписав угоду про надання допомоги на суму в понад 240 мільйонів доларів протягом чотирьох років. Обидві країни також уклали низку інших домовленостей.

Хазарейці, як вважають, третій за чисельністю народ Афганістану, є за вірою переважно мусульманами-шиїтами, інші народи Афганістану – головно суніти. Хазарейці, чисельність яких через брак надійних даних оцінюють то у 3, то в 7–8 мільйонів із понад 33-мільйонного населення Афганістану, зазнавали жорстоких переслідувань за часів влади в Афганістані ісламістського руху «Талібан», а тепер скаржаться на дискримінацію з боку нинішньої влади країни.