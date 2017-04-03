В анексованому Криму суд продовжить розгляд справи журналіста Семени 18 квітня – адвокат

Наступне судове слухання у справі журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени призначили на 18 квітня на 14:30. Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов у коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Сьогодні допитали 4 свідків обвинувачення. З них двоє – оперативники ФСБ, які вели безпосереднє прослуховування технічних засобів Миколи Семени. Були допитані ще два свідки, які пояснили, що вони читали цю статтю, і їм стаття Семени здалася екстремісткою. Ці свідки – соцпрацівники. Для чого їх слідство залучило? Я думаю для нагнітання ситуації», – розповів Курбедінов.

Крім того, він повідомив, що суд відмовив у клопотанні захисту Миколи Семени про закритий допит співробітника ФСБ.

«Олександр Попков клопотав про проведення закритого судового засідання для того, щоб допитати одного зі співробітників ФСБ, який при кожному незручному питанні посилався на державну таємницю. Ми ініціювали таке клопотання перед судом, щоб провели закрите судове засідання, щоб нікого нічого не бентежило. Суд відмовив у задоволенні такого клопотання», – сказав Курбедінов.

В Криму 3 квітня проходило судове слухання у справі журналіста Миколи Семени.

Справа стосовно Миколи Семени була порушена навесні минулого року. За версією звинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з боку материкової України.

У грудні минулого року Семені пред’явили обвинувачення в остаточній редакції за частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, зібрана слідчими, складається з 6 томів.

Сам Семена наполягає, що реалізовував своє право на «свободу вираження поглядів».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск, зокрема, і на Миколу Семену.