Пакистан поновив повернення додому біженців із Афганістану за часто критикованою програмою Організації Об’єднаних Націй, повідомила представниця ООН.

Як сказала Радіо Свобода речниця верховного комісара ООН у справах біженців Дунія Аслам Хан, за понеділок близько 570 афганських біженців, що перебували на території пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва, перетнули афганський кордон.

Іще близько 24 тисяч їх висловили бажання повернутися протягом квітня і травня, додала речниця.

Вона також підтвердила, що ООН була змушена скоротити грошову допомогу на добровільне повернення з 400 до 200 доларів США через брак коштів.

Програма добровільного повернення до Афганістану афганських біженців із Пакистану, запроваджена ООН, дозволила протягом 2016 року повернути таким чином близько 380 тисяч зареєстрованих біженців і, за оцінками, близько 250 тисяч незареєстрованих. У грудні її здійснення припинили на зиму. Як вважають, до такого різкого зростання числа добровільних репатріантів призвело тодішнє рішення ООН удвічі збільшити виплати на повернення.

Правозахисники заявляють, що це повернення насправді вимушене і що влада Пакистану примушує сотні тисяч афганських біженців повертатися до рідної країни, що потерпає від воєн і нужденності, і звинувачують ООН у співпраці в цьому з пакистанською владою. В ООН ці звинувачення відкидають, заявляючи, що допомагають із поверненням тільки тим, хто сам звертається до них по таку допомогу.

Пакистан заявляє, що значне число біженців із Афганістану становить загрозу безпеці країни. Ісламабад вимагає від усіх таких біженців залишити територію Пакистану до кінця 2017 року.

Пакистан прийняв мільйони афганських біженців із 1980-х років – із часів радянсько-афганської війни. Із 2002 року близько 4 мільйонів 200 тисяч цих біженців добровільно повернулися додому за згаданою програмою ООН. За оцінками, нині в Пакистані далі перебуває близько 1 мільйона 300 тисяч тільки зареєстрованих біженців із Афганістану.

Повернення до Афганістану, однієї з найбідніших країн регіону, значних кількостей біженців також створює проблеми для самого Афганістану, де високий рівень безробіття, де тривають бойові дії і є понад мільйон внутрішніх вимушених переселенців, і де частину території знову захопив ісламістський рух «Талібан».