У Києві до 15 травня будуть посилені заходи безпеки у метро – поліція

У Києві від сьогодні і до 15 травня будуть посилені заходи безпеки у метрополітені.

«Від сьогодні і до 15 травня посилено заходи безпеки у столичному метрополітені: на станціях підземки несуть службу поліцейські та військовослужбовці Нацгвардіі. Залучені кінологи», –написала на своїй сторінці в Facebook речниця поліції Києва Оксана Блищик.

У травні в Києві заплановане проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», церемонія відкриття конкурсу 7 травня, а фінал – 13 травня.

3 квітня близько 15:00 в російському Санкт-Петербурзі стався вибух у вагоні між станціями метро «Сінна площа» і «Технологічний інститут». За уточненими даними, внаслідок вибуху загинули 10 людей. За даними місцевої влади, унаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга в медичні заклади доставили 43 постраждалих, серед них – дитина. У МЗС України повідомляють, що наразі даних про постраждалих українців немає.

У Генеральній прокуратурі Росії цей вибух спочатку назвали терористичним актом, але потім уточнили, що ще зарано говорити про причину вибуху. Слідчий комітет Росії порушив за фактом вибуху кримінальну справу.