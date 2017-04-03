Військові повідомили про подальші перешкоди ремонтним роботам із боку бойовиків

У Спільному центрі контролю і координації його українська сторона повідомила, що фактичне керівництво окремих районів Донеччини й надалі створює перешкоди для відновлення електро- та водопостачання міст Донбасу.

Як повідомили у прес-центрі штабу української антитерористичної операції на частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил, незаконні збройні формування на Донеччині досі відмовляються надавати гарантії безпеки для ремонтників після того, як іще 29 березня було пошкоджено лінію електропередач «Макіївка – Авдіївський коксохімічний завод». Через це Авдіївка залишилася без електропостачання. Крім того, це призвело до зупинки роботи Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою понад 600 тисяч мирного населення населених пунктів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька.

Військові нагадали, що тоді керівництво Збройних сил України та військово-цивільні адміністрації вжили невідкладних заходів щодо надання гарантій безпеки для життя і здоров’я співробітників ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», які проводять обстеження та аварійно-відновлювальні роботи, але вже 1 квітня обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт було зірвано бойовиками, і ці роботи так і не змогли провести і протягом наступних двох діб.

«Такими діями незаконні збройні формування ОРДО в черговий раз грубо порушують норми міжнародного права, відверто нехтують положеннями мінських домовленостей та свідомо створюють передумови для подальшого загострення конфлікту, а також погіршення гуманітарної ситуації в містах Донеччини», – заявила українська сторона СЦКК.

Донецькі сепаратисти наразі не коментували цих звинувачень.