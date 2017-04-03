У Росії уточнили дані про жертви вибуху в метро в Санкт-Петербурзі: 11 загиблих

У Росії Національний антитерористичний комітет повідомив, що, за уточненими даними, внаслідок вибуху, що стався в метро в місті Санкт-Петербурзі, загинули 11 людей.

За цими ж даними, ще 45 поранених перебувають у лікарнях.

Наразі немає даних, чи можуть бути серед жертви громадяни України. Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомив, що, за даними Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, оприлюднення офіційної інформації щодо загиблих і потерпілих у Санкт-Петербурзі очікується вже у вівторок.

Вибух у вагоні метро в Санкт-Петербурзі стався близько 14.40 за місцевим часом між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у центральній частині міста. Після вибуху всю систему метрополітену в Санкт-Петербурзі закрили; пізніше рух метро відновився на всіх лініях, за винятком ділянки біля двох станцій, між якими стався вибух. На входах до станцій метро посилили контроль, у місті запровадили посилені заходи безпеки. Також у Петербурзі оголосили триденну жалобу, починаючи з вівторка.

Крім того, як заявили в Національному антитерористичному комітеті Росії, ще на одній станції метро в центрі Санкт-Петербурга, «Площа Повстання», пізніше знайшли саморобний вибуховий пристрій, але його вчасно знешкодили.

У Генеральній прокуратурі Росії цей вибух спершу назвали терористичним актом, але потім уточнили, що ще зарано говорити про причину вибуху напевно. Слідчий комітет Росії кваліфікував подію як теракт і порушив кримінальну справу за такою статтею, але перевіряє й інші версії.

Востаннє вибухи в метро в Росії влаштовували в березні 2010 року в Москві, тоді внаслідок вибухів на двох станціях загинули не менш ніж 33 людини. У російській столиці теракти в метро влаштовували сім разів. У Санкт-Петербурзі, другому за населенням місті Росії, дотепер значних нападів не бувало.