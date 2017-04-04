Трамп запропонував Путіну «повну підтримку» після вибуху в Санкт-Петербурзі

Президент США Дональд Трамп зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну й запропонував «повну підтримку» Сполучених Штатів після вибуху в метро Санкт-Петербурга, жертвами якого стали щонайменше 11 людей, пораненими є близько півсотні.

В оприлюдненій пізно ввечері 3 квітня заяві Білого дому Трамп заявив про «повну підтримку уряду Сполучених Штатів у відповідь на напади і в притягненні винних до відповідальності». «Трамп і Путін погодилися, що тероризм має бути рішуче і швидко переможений», йдеться в заяві адміністрації Трампа.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Трамп висловив «глибокі співчуття» родинам, потерпілим від вибуху.

Відповідальності за вибух у Санкт-Петербурзі наразі ніхто на себе не взяв, але російська влада вважає це терористичним нападом. Поширені в засобах інформації деталі розслідування залишаються уривчастими, зокрема, агенція «Інтерфакс» повідомила, що поліція підозрює в причетності до вибуху 23-річного смертника.

Міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова повідомила вночі 4 квітня, що четверо з потерпілих далі залишаються в критичному стані в одному з медичних закладів.