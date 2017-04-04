На Донбасі загинули двоє, поранені п’ятеро українських воїнів, ситуація загострюється – штаб

У зоні бойових дій 3 квітня загинули двоє, поранені п’ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Штаб відзначає загострення ситуації і збільшення кількості обстрілів до 48, що в півтора рази більше, ніж 2 квітня.

Епіцентром вогневого протистояння став Маріупольський напрямок, відзначають українські військові. Зокрема, з мінометів калібру 82 міліметри, зенітної установки, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли захисників Березового, а морських піхотинців у районі Гнутового та Водяного накривали вогнем з БМП, ідеться в ранковому зведенні.

Міномети калібру 120 міліметрів сепаратисти застосували на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та шахти «Бутівка», а на Луганщині – в районі Кримського, твердить штаб української воєнної операції на Донбасі.

«Щоб пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь», – вказують українські військові.

В угрупованні «ДНР» заявляють про бойові дії на околицях Донецька, поблизу Докучаєвська, а також на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що вдень 3 квітня Збройні сили України обстріляли район міста Первомайськ.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.