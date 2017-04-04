Генеральний секретар ООН висловив співчуття жертвам вибуху в Росії

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш співчуває жертвам вибуху в Санкт-Петербурзі. Про це на щоденній прес-конференції в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 3 квітня заявив речник Ґутерріша Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар засуджує вибух у метро в Санкт-Петербурзі. Він висловив найглибші співчуття родинам загиблих, а також уряду і народу Російської Федерації. Особи, відповідальні за це страхітливе діяння, мають бути притягнуті до відповідальності», – наголосив речник генерального секретаря ООН.

За останніми повідомленнями, 11 людей загинули внаслідок вибуху, ще близько півсотні поранені.

Відповідальності за вибух у Санкт-Петербурзі наразі ніхто на себе не взяв, але російська влада вважає це терористичним нападом. Поширені в засобах інформації деталі розслідування залишаються уривчастими, зокрема, агенція «Інтерфакс» повідомила, що поліція підозрює в причетності до вибуху 23-річного смертника.

Міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова повідомила вночі 4 квітня, що четверо з потерпілих далі залишаються в критичному стані в одному з медичних закладів.