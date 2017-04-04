Авдіївка майже шість діб залишається без електропостачання

Місто Авдіївка Донецької області далі залишається без централізованого електропостачання, повідомляє зранку 4 квітня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу, інформують рятувальники. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності), йдеться в повідомленні.

У Спільному центрі контролю і координації його українська сторона 3 квітня повідомила, що фактичне керівництво окремих районів Донеччини й надалі створює перешкоди для відновлення електро- та водопостачання міст Донбасу.

Як повідомили у прес-центрі штабу української антитерористичної операції на частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил, незаконні збройні формування на Донеччині досі відмовляються надавати гарантії безпеки для ремонтників після того, як іще 29 березня було пошкоджено лінію електропередач «Макіївка – Авдіївський коксохімічний завод». Через це Авдіївка залишилася без електропостачання. Крім того, це призвело до зупинки роботи Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою понад 600 тисяч мирного населення населених пунктів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька.

Донецькі сепаратисти наразі не коментували цих звинувачень.

29 березня близько 19:00 Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. Кабель частково полагодили 31 березня, але одразу були виявлені інші пориви лінії на непідконтрольній Україні території.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.