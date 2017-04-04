Порошенко вимагає призупинення рішення щодо абонплати за газ

Президент України Петро Порошенко заявляє про потребу призупинити рішення щодо абонплати за газ.

«Звертаюся до Уряду та НКРЕКП знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів та розповсюдження субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує», – ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці президента України зранку 4 квітня.

Раніше цього місяця прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв звернутися до регуляторного органу з вимогою переглянути рішення про встановлення абонентської плати за газ. «Збільшення (ціни для споживачів – ред.) дійсно є і становить у середньому в розрахунках від 1,3 до 3 разів, особливо це стосується тих, хто живе у багатоквартирних будинках», – вказав голова уряду й назвав це «неприпустимим».

31 березня на зустрічі з представниками регіональних засобів інформації Гройсман заявляв, що «згідно з ухваленим законом про ринок газу та згідно з Кодексом транспортних мереж, нам з 1 квітня треба розмежувати ціну газу та вартість його транспортування і постачання». Він стверджував, що «це призвело до зменшення ціни газу на 800 гривень», і «розщеплення платежу жодним чином не позначиться на отримувачах субсидій».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наприкінці березня затвердила щомісячну абонплату за газ, яка стягуватиметься з 1 квітня.

Комісія планувала, що українці щомісяця платитимуть певну суму, яка не залежатиме від споживання газу. Абонплата вираховуватиметься залежно від приєднаної потужності (газового лічильника) кожного споживача.

Відповідно до рішення НКРЕКП, кожен споживач платитиме за газ як за товар (4942 гривні за тисячу кубометрів плюс гранична торгівельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%), окремо нараховується плата за користування приєднаними потужностями. Витрати «Укртрансгазу» на транспортування газу складатимуть 23% тарифу.

У НКРЕКП стверджують, що «методологія, за якою визначено тарифи, розроблена з урахуванням досвіду країн ЄС та погоджена з усіма зацікавленими органами виконавчої влади».