Трамп: президент Єгипту проводить «фантастичну роботу»

Президент США Дональд Трамп на зустрічі 3 квітня у Вашингтоні схвалив діяльність єгипетського колеги Абделя Фаттаха ас-Сісі. Трамп заявив, що президент Єгипту проводить «фантастичну роботу», і Сполучені Штати підтримують ас-Сісі і його народ.

У спільній заяві, опублікованій пізно ввечері 3 квітня, лідери двох країн заявили, що погодилися щодо важливості зміцнення миру на Близькому Сході, зокрема, згадавши Лівію, Сирію та Ємен. Вони також вказали, що прагнуть допомогти підтримати ізраїльсько-палестинський мирний процес.

У заяві також ідеться, що президенти двох країн вважають, що ісламісти не можуть бути переможені тільки військовими засобами, і що вони «домовилися про необхідність визнання мирний характер ісламу і мусульман у всьому світі».

Перед початком зустрічі адміністрація Трампа заявила, що хоче використати зустріч для «перезавантаження» відносин між Сполученими Штатами і його давнім союзником на Близькому Сході. Єгипетський лідер мав складні взаємини з попередником Трампа Бараком Обамою.

У 2010 році тодішній президент Єгипту Хосні Мубарак став останнім лідером країни, який відвідав Білий дім, коли він був присутній на близькосхідних мирних переговорах. Невдовзі після цього Мубарак був відсторонений від влади.

Відносини США та Єгипту стали напруженими, коли Обама заморозив допомогу цій країні після того, як генерал ас-Сісі разом із іншими військовими в 2013 році скинув обраного президента Мохаммада Мурсі, члена організації «Мусульманське братство».