Підозрюваним у вибуху в Петербурзі є народжений у Киргизстані громадянин Росії – спецслужба в Бішкеку

Державна служба безпеки Киргизстану заявила 4 квітня, що головним підозрюваним у причетності до вибуху в метро Санкт-Петербурга є народжений у Киргизстані громадянин Росії.

Представник киргизстанської спецслужби Рахат Сулайманов заявив, що підозрюваним є народжений в Ошській області на півдні Киргизстану в 1995 році Акбарджон Джалілов.

Жертвами вибуху, що стався вдень 3 квітня в Санкт-Петербурзі, стали 11 людей. Поранень зазнав ще 51 пасажир метрополітену.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, який стався під час перебування російського президента Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі.