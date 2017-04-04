Путін підписав закон про обмеження переказу коштів із Росії в Україну

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє грошові перекази з Росії в Україну за допомогою іноземних платіжних систем, повідомляють російські інформагенції.

Документ спрямований на усунення наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України, заявляв ініціатор закону, депутат Держдуми Росії Владислав Резник.

Закон набере чинності через 30 днів після дня його офіційного опублікування і поширюється на заборони, запроваджені іноземними державами до його вступу в силу.

Документ стосується переказів за межі Росії через іноземні платіжні системи без відкриття банківського рахунку і передбачає, що в разі, якщо іноземна держава запроваджує заборони щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані Центральним банком Росії, то перекази в таку країну можуть іти лише через оператора, підконтрольного російській юридичній особі.

У пояснювальній записці до законопроекту прямо йдеться про те, що він має на меті «усунути негативні наслідки» заборони на діяльність російських платіжних систем на території України, що була запроваджена в жовтні 2016 року.

Після схвалення закону далі залишаться можливі перекази коштів через банки – але цим методом, який вимагає відкриття банківських рахунків, практично не користуються заробітчани, що є головними клієнтами небанківських платіжних систем.

У жовтні 2016 року Україна запровадила розширені санкції стосовно Росії, під які потрапили й усі російські платіжні системи, що працювали і в Україні. Після цього для позабанківського переказу коштів між двома державами залишилися тільки міжнародні платіжні системи, які з набуттям чинності новим законом теж не можна буде використати.