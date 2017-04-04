Депутати від Радикальної партії блокують трибуну Ради через абонплату за газ

Члени фракції Радикальної партії на чолі з головою фракції Олегом Ляшком зранку 4 квітня блокують трибуну Верховної Ради. За трибуною вивішено плакат з написом «Абонплата за газ – здирництво».

Президент України Петро Порошенко 4 квітня також заявив про потребу призупинити рішення щодо абонплати за газ. Раніше цього місяця прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв звернутися до регуляторного органу з вимогою переглянути рішення про встановлення абонентської плати за газ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наприкінці березня затвердила щомісячну абонплату за газ, яка стягуватиметься з 1 квітня.

Комісія планувала, що українці щомісяця платитимуть певну суму, яка не залежатиме від споживання газу. Абонплата вираховуватиметься залежно від приєднаної потужності (газового лічильника) кожного споживача.

Відповідно до рішення НКРЕКП, кожен споживач платитиме за газ як за товар (4942 гривні за тисячу кубометрів плюс гранична торговельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%), окремо нараховується плата за користування приєднаними потужностями. Витрати «Укртрансгазу» на транспортування газу складатимуть 23% тарифу.

У НКРЕКП стверджують, що «методологія, за якою визначено тарифи, розроблена з урахуванням досвіду країн ЄС та погоджена з усіма зацікавленими органами виконавчої влади».