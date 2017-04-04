Путін звільнив від податків росіян, що потрапили під санкції

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє росіянам, які потрапили під санкції, не звітувати про доходи та не платити податки в Росії в особливих випадках. Закон має зворотню силу, він діє з 1 січня 2014 року.

Раніше поправку до Податкового кодексу, підготовлену депутатом від «Єдиної Росії» Андрієм Макаровим, ухвалила в третьому читанні Державна дума Росії. Закон дозволяє росіянам, у яких є бізнес або майно за кордоном і яких зачепили санкції, не ставати податковими резидентами Росії. 29 березня законопроект схвалила Рада Федерації, верхня палата російського парламенту.

В американському списку санкцій фігурують 56 росіян, в європейському – 157 громадян Росії та України. Так відзначена їхня роль в анексії Криму та підтримці проросійських сепаратистів на сході України. Серед них є підприємці Роман і Аркадій Ротенберги, Геннадій Тимченко, яких вважають близькими друзями президента Путіна.