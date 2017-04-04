Українців немає серед постраждалих від вибуху в Санкт-Петербурзі – попередні дані МЗС

Міністерство закордонних справ України заявляє, що, за попередніми даними, українців серед постраждалих внаслідок вибуху в метро російського Санкт-Петербурга, що стався 3 квітня.

«МНС Росії оприлюднило список постраждалих під час вибуху в метрополітені Санкт-Петербурга громадян, які станом на 04.04.2017 перебувають у медичних закладах міста. За інформацією представників медичних закладів, громадян України на цей час не встановлено», – йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

За повідомленням, списку загиблих поки що не оприлюднювали.

«Станом на 10:00 4 квітня звернень до Генерального консульства щодо розшуку громадян України не надходило. Генеральне консульство України продовжує роботу щодо остаточного з’ясування інформації про можливу наявність громадян України серед загиблих і постраждалих», – додали в департаменті МЗС.

Жертвами вибуху, що стався вдень 3 квітня на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у метро Санкт-Петербурга, стали 11 людей, 51 людина – поранена.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, який стався під час перебування російського президента Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі.

4 квітня Державна служба безпеки Киргизстану заявила, що головним підозрюваним у причетності до вибуху в метро Санкт-Петербурга є народжений у Киргизстані громадянин Росії.

Представник киргизстанської спецслужби Рахат Сулайманов заявив, що підозрюваним є народжений в Ошській області на півдні Киргизстану в 1995 році Акбарджон Джалілов.