Регулятор призупинив запровадження абонплати за газ – прес-служба НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила про призупинення свого попереднього рішення про запроваження абонплати за газ. Про це 4 квітня повідомляє прес-служба НКРЕКП.

«Рішення Регулятора по запровадженню тарифів на транспортування та розподіл природного газу буде призупинено з метою забезпечення непідвищення загального рахунку для населення», – йдеться в повідомленні.

Розгляд відповідного питання винесений на засідання комісії, що відбудеться 10 квітня.

Раніше до НКРЕКП із пропозицією призупинити рішення щодо абонплати за газ звернулися президент України Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман, а члени фракції Радикальної партії на чолі з головою фракції Олегом Ляшком зранку 4 квітня блокували трибуну Верховної Ради.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наприкінці березня затвердила щомісячну абонплату за газ, яка мала стягуватися з 1 квітня.

Комісія планувала, що українці щомісяця платитимуть певну суму, яка не залежатиме від споживання газу. Абонплата вираховуватиметься залежно від приєднаної потужності (газового лічильника) кожного споживача.

У НКРЕКП стверджують, що «методологія, за якою визначено тарифи, розроблена з урахуванням досвіду країн ЄС та погоджена з усіма зацікавленими органами виконавчої влади».