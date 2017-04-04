У Раді оголосили про обрання Герасимова головою фракції БПП

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив на ранковому засіданні 4 квітня, що фракцію «Блок Петра Порошенка» в парламенті відтепер очолює народний депутат Артур Герасимов.
«На засіданні фракції БПП народного депутата Артура Герасимова обрано головою фракції», – сказав Парубій.
3 квітня ввечері прес-служба партії БПП повідомила, що на засіданні однойменної парламентської фракції її новим головою обрали Артура Герасимова, який досі був представником президента у Верховній Раді.
Про те, що попередній голова президентської фракції Ігор Гринів йде з цієї посади, заявив його заступник Сергій Березенко 23 березня ввечері на телеканалі «24». Сам Гринів цю заяву не коментував. За словами Березенка, Гринів має намір сконцентруватися на роботі радника президента України зі стратегічних питань.
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