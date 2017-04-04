У Раді оголосили про обрання Герасимова головою фракції БПП

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив на ранковому засіданні 4 квітня, що фракцію «Блок Петра Порошенка» в парламенті відтепер очолює народний депутат Артур Герасимов.

«На засіданні фракції БПП народного депутата Артура Герасимова обрано головою фракції», – сказав Парубій.

3 квітня ввечері прес-служба партії БПП повідомила, що на засіданні однойменної парламентської фракції її новим головою обрали Артура Герасимова, який досі був представником президента у Верховній Раді.

Про те, що попередній голова президентської фракції Ігор Гринів йде з цієї посади, заявив його заступник Сергій Березенко 23 березня ввечері на телеканалі «24». Сам Гринів цю заяву не коментував. За словами Березенка, Гринів має намір сконцентруватися на роботі радника президента ‎України зі стратегічних питань.‎