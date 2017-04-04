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04 Квітень 2017, Київ 12:28
Новини | Міжнародні

У Росії затриманий фігурант справи про спробу перевороту в Чорногорії

Лідер опозиційного проросійського «Демократичного фронту» Андрія Мандич після допиту, Подгориця, Чорногорія, 20 лютого 2017 року

Лідер опозиційного проросійського «Демократичного фронту» Андрія Мандич після допиту, Подгориця, Чорногорія, 20 лютого 2017 року

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У Росії затриманий громадянин Чорногорії Ананіє Нікич, який є фігурантом справи про організацію терористичної атаки і спробу захоплення влади в Чорногорії, що планувалися 16 жовтня 2016 року.

Про це повідомило міністерство юстиції Чорногорії. Нікича називають перекладачем лідерів опозиційного «Демократичного фронту» Андрії Мандича та Мілана Кнежевича, які є підозрюваними в цій справі і були позбавлені депутатської недоторканності.

Нікич був затриманий у Ростовській області, і зараз розглядається питання про його екстрадицію до Чорногорії. За інформацією чорногорської влади, він залишив країну в листопаді минулого року і відтоді перебував у Росії.

Розслідування справи про спробу захоплення влади в Чорногорії в день виборів 16 жовтня має завершитися в середині квітня. Місцева прокуратура вважає, що зі спробою дестабілізації в Чорногорії пов’язані і російські державні структури. Двоє російських громадян, Едуард Шишмаков і Володимир Попов, були раніше оголошені в міжнародний розшук. Офіційні представники Росії відкинули будь-яку причетність Москви до цієї справи.

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