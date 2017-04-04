У Росії затриманий фігурант справи про спробу перевороту в Чорногорії

У Росії затриманий громадянин Чорногорії Ананіє Нікич, який є фігурантом справи про організацію терористичної атаки і спробу захоплення влади в Чорногорії, що планувалися 16 жовтня 2016 року.

Про це повідомило міністерство юстиції Чорногорії. Нікича називають перекладачем лідерів опозиційного «Демократичного фронту» Андрії Мандича та Мілана Кнежевича, які є підозрюваними в цій справі і були позбавлені депутатської недоторканності.

Нікич був затриманий у Ростовській області, і зараз розглядається питання про його екстрадицію до Чорногорії. За інформацією чорногорської влади, він залишив країну в листопаді минулого року і відтоді перебував у Росії.

Розслідування справи про спробу захоплення влади в Чорногорії в день виборів 16 жовтня має завершитися в середині квітня. Місцева прокуратура вважає, що зі спробою дестабілізації в Чорногорії пов’язані і російські державні структури. Двоє російських громадян, Едуард Шишмаков і Володимир Попов, були раніше оголошені в міжнародний розшук. Офіційні представники Росії відкинули будь-яку причетність Москви до цієї справи.