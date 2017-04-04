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04 Квітень 2017, Київ 12:28
Новини | Політика

З окупованих територій переїхали 1 мільйон 278 тисяч родин – Мінсоцполітики

Контрольний пункт в’їзду та виїзду «Чонгар», адміністративний кордон анексованого Криму й материкової України

Контрольний пункт в’їзду та виїзду «Чонгар», адміністративний кордон анексованого Криму й материкової України

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Станом на 3 квітня 2017 року з окупованих районів Донбасу та анексованого Криму переїхали понад 1 мільйон 200 тисяч родин, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

«Станом на 3 квітня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, враховано 1 млн 590 056 тисяч переселенців або 1 млн 278 204 тисяч сімей з Донбасу і Криму», – ідеться в повідомленні.

Також у міністерстві вказують, що «станом на 30 березня 2017 одержувачам допомоги профінансовано 764 669 тисяч гривень».

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року частина жителів півострова виїхали на материкову Україну. Інша частина вимушених переселенців після початку збройного конфлікту на Донбасі залишила контрольовані проросійськими сепаратистами райони.

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