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04 Квітень 2017, Київ 12:28
Новини | Міжнародні

Число жертв вибуху в Санкт-Петербурзі зросло до 14

Правоохоронці і пожежники біля входу на станцію метро «Технологічний інститут» у Санкт-Петербурзі, Росія, 3 квітня 2017 року

Правоохоронці і пожежники біля входу на станцію метро «Технологічний інститут» у Санкт-Петербурзі, Росія, 3 квітня 2017 року

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Число загиблих внаслідок вибуху в метро російського Санкт-Петербурга зросло до 14, повідомила міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова.

4 квітня вона поінформувала, що 11 людей загинули на місці вибуху, одна людина померла в автомобілі «швидкої допомоги» і ще двоє людей померли в лікарні.

За словами міністра, ще 49 людей перебувають у лікарнях із пораненнями.

Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

Вибух стався вдень 3 квітня на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у метро Санкт-Петербурга. Раніше повідомляли про 11 загиблих і 51 пораненого.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, який стався під час перебування російського президента Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі. Російські правоохоронці кваліфікували вибух як теракт.

Кадри з метро російського Петербурга після вибуху (відео)
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4 квітня Державна служба безпеки Киргизстану заявила, що головним підозрюваним у причетності до вибуху в метро Санкт-Петербурга є народжений у Киргизстані громадянин Росії.

Представник киргизстанської спецслужби Рахат Сулайманов заявив, що підозрюваним є народжений в Ошській області на півдні Киргизстану в 1995 році Акбарджон Джалілов.

Гелікоптер для евакуації потерпілих здійснив посадку в центрі Петербурга (відео)
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