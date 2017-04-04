Число жертв вибуху в Санкт-Петербурзі зросло до 14

Число загиблих внаслідок вибуху в метро російського Санкт-Петербурга зросло до 14, повідомила міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова.

4 квітня вона поінформувала, що 11 людей загинули на місці вибуху, одна людина померла в автомобілі «швидкої допомоги» і ще двоє людей померли в лікарні.

За словами міністра, ще 49 людей перебувають у лікарнях із пораненнями.

Вибух стався вдень 3 квітня на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у метро Санкт-Петербурга. Раніше повідомляли про 11 загиблих і 51 пораненого.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, який стався під час перебування російського президента Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі. Російські правоохоронці кваліфікували вибух як теракт.

4 квітня Державна служба безпеки Киргизстану заявила, що головним підозрюваним у причетності до вибуху в метро Санкт-Петербурга є народжений у Киргизстані громадянин Росії.

Представник киргизстанської спецслужби Рахат Сулайманов заявив, що підозрюваним є народжений в Ошській області на півдні Киргизстану в 1995 році Акбарджон Джалілов.