Наглядова рада «UA: Перший» закликала організаторів «Євробачення» поважати суверенітет України

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) розкритикувала Європейську мовну спілку за втручання у внутрішні справи країни. Текст звернення опублікований на сайті телеканалу «UA: Перший» пізно ввечері 3 квітня.

«Ми цілковито поділяємо негативні почуття членів Європейської мовної спілки з приводу того,«що цьогорічне змагання використовується як засіб у нинішньому протистоянні між Російською Федерацією та Україною». Проте нас дивує той факт, що «засмучення» і «розлюченість» із цього приводу генеральний директор Європейської мовної спілки (Інгрід Делтенре – ред.) висловлює не російській, а українській стороні», – ідеться в заяві.

«Це суттєво суперечить заявам пані Інгрід Делтенре про «аполітичність» «Євробачення», оскільки фактично пані Делтенре пристає на бік Російської Федерації у влаштованій російською стороною політичній провокації», – наголошує Наглядова рада НСТУ.

31 березня з’явилася інформація, що Україну можуть позбавити права у майбутньому приймати «Євробачення» через заборону СБУ на в’їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій. Про це мовиться у листі голови EBU Інгрід Делтенре прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, розміщеному на сайті Oikotimes.

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробачення» – Юлію Самойлову, яка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

22 березня СБУ заборонила учасниці від Росії Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки. Кілька країн звернулися до EBU з критикою рішення української влади, заявивши, що розглядають можливість бойкотувати конкурс.

Згідно з порядком виступів учасників першого та другого півфіналів «Євробачення-2017», оприлюдненим напередодні Європейською мовною спілккою (EBU) та Національною суспільною телекомпанією України, представниця Росії виступатиме 11 травня під номером 3.

Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня.