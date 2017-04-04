Правозахисники: десятки людей загинули в Сирії від хімічної атаки

Сирійські правозахисники заявляють про загибель щонайменше 35 людей внаслідок ймовірної хімічної атаки 4 квітня в утримуваному повстанцями місті Хан-Шейхун у північно-західній провінції Ідліб.

Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини, що базується у Великобританії, повідомив, що внаслідок авіаудару ще у десятків людей є проблеми з диханням й інші симптоми, зокрема у декого з рота йде піна.

Правозахисники заявляють, що авіаудару завдали сирійські урядові сили чи російські військові літаки.

За їхніми даними, серед загиблих – дев’ятеро дітей, а більшість вбитих і поранених – цивільні.

Уряд президента Сирії Башара Асада заперечує використання хімічної зброї і звинувачує повстанців у застосуванні забороненого озброєння.

Водночас розслідування, проведене під керівництвом ООН, засвідчило, що сирійські урядові сили використовували хлор як зброю щонайменше тричі між 2014 і 2015 роками.

Росія надає Асаду значну військову і дипломатичну підтримку упродовж шестирічної війни в Сирії, а з вересня 2015 року здійснює авіаудари проти опонентів уряду в Сирії.