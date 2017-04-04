МЗС України закликає Росію скасувати призов в анексованому Криму

Міністерство закордонних справ України закликає Росію скасувати вимогу про призов на військову службу громадян з анексованого нею Криму.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з її наміром провести призов на військову службу на тимчасово окупованій території АР Крим і міста Севастополь», – заявили в МЗС і нагадали, що, згідно з резолюцією Генасамблеї ООН від 19 грудня 2016 року, Крим визнаний незаконно окупованим Росією.

У зовнішньополітичному відомстві України також закликали Росію «неухильно дотримуватися» міжнародних зобов’язань.

На початку місяця начальник організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу Росії генерал-майор Андрій Колесов заявив, що призовників з анексованого Криму відправлять на службу в армію в усі регіони Росії.

30 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов в квітні – липні 2017 року.