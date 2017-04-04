Польща заявляє про відновлення роботи своїх генконсульств в Україні

Міністерство закордонних справ Польщі заявляє про відновлення роботи своїх генеральних консульств у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці й Луцьку від 4 квітня.

«Українська сторона вжила необхідних засобів для гарантування безпеки як співробітників закордонної служби Республіки Польща, так і дипломатично-консульських представництв Польщі на території цієї країни. Проте, в обґрунтованих випадках при погіршенні безпекової ситуації МЗС Польщі залишає за собою право знову ухвалити рішення про припинення діяльності консульських установ», – йдеться в заяві, розміщеній на сайті посольства Польщі в Україні.

Роботу генконсульств МЗС Польщі зупинило 29 березня після того, як невідомі з РПГ будівлю генконсульства в Луцьку. Під час нападу, який стався вночі, ніхто не постраждав. У МЗС Польщі закликали українську сторону гарантувати безпеку диппредставництв і пообіцяли після цього відновити роботу консульств.