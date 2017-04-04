Світовий банк зберіг прогноз росту ВВП України в 2017 на 2%

Світовий банк зберіг помірний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році у розмірі 2%, повідомила директор банку в Україні, Білорусі й Молдові Сату Кахконен 4 квітня в Києві.

«Економіка (України), нарешті, стабілізувалася й почала відновлюватися. Це відновлення стало можливим завдяки реформам. Однак прогноз залишається помірним… У разі прискорення реформ у наступні два роки зростання становитиме по 4%», – додала вона.

Минулого місяця Національний банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році з 2,8% до 1,9% у зв’язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.