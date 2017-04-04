Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
04 Квітень 2017, Київ 15:29
Новини | Міжнародні

Росія: у Петербурзі закрили найбільший пересадочний вузол метро

Станцію метро «Сінна площа» у Петербурзі закрили через повідомлення про мінування
Будь ласка, зачекайте
0:00:24
0:00:00 /0:00:24
ЗАВАНТАЖИТИ

Станцію метро «Сінна площа» у Петербурзі закрили через повідомлення про мінування

Дивитись коментарі

У російському Санкт-Петербурзі кілька станцій метрополітену в центрі міста закрили для перевірки спецслужбами. Зокрема, повідомляється про закриття пересадочного вузла між станціями «Сінна», «Спаська» і «Садова». Потяги йдуть через ці станції без зупинки, повідомили в прес-службі підземки.

Крім того, знову закритий рух поїздів по ділянці другої лінії метро, де 3 квітня стався вибух. Потяги не ходять від станції «Московська» до станції «Петроградська».

Про причини закриття не повідомляють. Вранці 4 квітня повідомлялося про те, що станцію петербурзького метро «Сінна площа» закрили на вхід і вихід через анонімне повідомлення про бомбу. Деякий час також не працювала станція метро «Достоєвська». Після перевірки її знову відкрили для пасажирів.

Вибух у вагоні петербурзького метро стався 3 квітня вдень між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут». У результаті вибуху загинули 14 людей, 49 постраждали. Пізніше на станції «Площа повстання» виявили і знешкодили інший вибуховий пристрій. У Слідчому комітеті Росії заявили, що на місці вибуху виявили останки чоловіка, який міг бути смертником. За даними слідчих, його особу встановили, але наразі не розголошують.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG