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04 Квітень 2017, Київ 15:29
Новини | Міжнародні

Число загиблих внаслідок ймовірної хімічної атаки зросло до 58 – правозахисники

Кратер від авіаудару під час якого, за словами правозахисників, була застосована хімічна зброя, Хан-Шейхун, провінція Ідліб, Сирія, 4 квітня 2017 року

Кратер від авіаудару під час якого, за словами правозахисників, була застосована хімічна зброя, Хан-Шейхун, провінція Ідліб, Сирія, 4 квітня 2017 року

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Сирійські правозахисники заявляють про загибель щонайменше 58 людей внаслідок ймовірної хімічної атаки 4 квітня в утримуваному повстанцями місті Хан-Шейхун у північно-західній провінції Ідліб. Раніше повідомляли про 35 загиблих.

Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини, що базується у Великобританії, повідомив, що внаслідок авіаудару ще у десятків людей є проблеми з диханням й інші симптоми, зокрема у декого з рота йде піна.

Правозахисники заявляють, що авіаудару завдали сирійські урядові сили чи російські військові літаки.

За їхніми даними, серед загиблих – 11 дітей, а більшість вбитих і поранених – цивільні.

Сирійські військові джерела заявили, що армія «не використовує і не використовувала» хімічної зброї і не планує цього робити в майбутньому.

Уряд президента Сирії Башара Асада раніше заперечував використання хімічної зброї і звинувачував повстанців у застосуванні забороненого озброєння.

Водночас розслідування, проведене під керівництвом ООН, засвідчило, що сирійські урядові сили використовували хлор як зброю щонайменше тричі між 2014 і 2015 роками.

Росія надає Асаду значну військову і дипломатичну підтримку упродовж шестирічної війни в Сирії, а з вересня 2015 року здійснює авіаудари проти опонентів уряду в Сирії.

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