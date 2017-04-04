«Нормандська четвірка» обговорює порядок денний майбутнього саміту – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що країни-учасниці «нормандського формату» обговорюють порядок денний майбутнього саміту лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Про це Порошенко заявив після зустрічі з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом 4 квітня у Ризі.

«Вчора під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і французьким президентом Франсуа Олландом домовилися про те, що ми ініціюємо порядок денний для саміту «нормандського формату», де ми маємо рішуче вимагати дотримання та імплементації Мінських угод, обговорити дорожню карту Мінських угод, реалізації цього процесу», – сказав Порошенко.

Президент України також висловив вдячність європейським партнерам за готовність продовжити санкції проти Росії в разі, якщо Москва не продемонструє наміру реалізувати пакет безпеки.

Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною і Росією.

Остання зустріч керівників держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбулася восени минулого року. Тоді домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. До цього часу керівники МЗС у «нормандському форматі» не дійшли згоди щодо «дорожньої карти».