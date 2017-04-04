Рада змінила правила перетину перехресть із круговим рухом

Верховна Рада України ухвалила закон про єдине правило перетину перехресть із круговим рухом, згідно з яким перевага в русі надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

За ухвалення відповідного закону 4 квітня проголосували 234 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Народний депутат України Михайло Папієв, який представляв документ, заявив, що закон запроваджує європейську норму, яка діє в усіх країнах, і дасть змогу зменшити аварійність на дорогах і спростить правила дорожнього руху.

«Зараз, коли водій їде, знаків немає, і потрібно вдивлятися, вгадувати, де головна. Давайте зробимо європейське правило, і кожна людина знатиме, як перетинати перехрестя з круговим рухом», – сказав він.

Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За нормами, що чинні зараз, пріоритет руху на перехресті з круговим рухом, визначається дорожньою розміткою і відповідними знаками. Якщо відповідного знаку немає, то той, хто рухається по колу, має поступатися тим, хто під’їжджає справа.