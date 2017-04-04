Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
04 Квітень 2017, Київ 17:00
Новини | Політика

Рада змінила правила перетину перехресть із круговим рухом

Закон надає перевагу в русі транспортним засобам, які вже рухаються по колу

Закон надає перевагу в русі транспортним засобам, які вже рухаються по колу

Дивитись коментарі

Верховна Рада України ухвалила закон про єдине правило перетину перехресть із круговим рухом, згідно з яким перевага в русі надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

За ухвалення відповідного закону 4 квітня проголосували 234 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Народний депутат України Михайло Папієв, який представляв документ, заявив, що закон запроваджує європейську норму, яка діє в усіх країнах, і дасть змогу зменшити аварійність на дорогах і спростить правила дорожнього руху.

«Зараз, коли водій їде, знаків немає, і потрібно вдивлятися, вгадувати, де головна. Давайте зробимо європейське правило, і кожна людина знатиме, як перетинати перехрестя з круговим рухом», – сказав він.

Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За нормами, що чинні зараз, пріоритет руху на перехресті з круговим рухом, визначається дорожньою розміткою і відповідними знаками. Якщо відповідного знаку немає, то той, хто рухається по колу, має поступатися тим, хто під’їжджає справа.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG