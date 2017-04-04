В Угорщині ухвалили закон, що може призвести до закриття університету Сороса

Угорський парламент ухвалив закон, який може змусити Центрально-Європейський університет, заснований фінансистом Джорджем Соросом, залишити країну, незважаючи на протести і засудження за кордоном.

Закон змінює правила роботи іноземних університетів в Угорщині. Центрально-Європейський університет заявляє, що частина положень документа спрямовані проти нього.

Відповідно до закону, іноземні університети повинні мати кампус як в Будапешті, так і в країні, де він заснований. Центрально-Європейський університет, акредитований у Нью-Йорку, але не має американського відділення.

У законі також йдеться про те, що іноземні університети можуть присуджувати ступені в Угорщині тільки в тому випадку, якщо уряди Угорщини та, в разі ЦЄУ, Сполучені Штати, підпишуть угоду з цього питання протягом шести місяців після вступу закону в силу.

Звертаючись до парламенту перед голосуванням, міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балог заявив, що підтримувані Соросом інститути намагаються підірвати уряд Угорщини. «Організації Джорджа Сороса, що діють в Угорщині і в усьому світі, є саме такими псевдо-цивільними агентами, і ми маємо намір домагатися викорінення такої діяльності всіма доступними юридичними засобами», – сказав він.

Тисячі людей вийшли 2 квітня на вулиці столиці Угорщини Будапешта на знак протесту проти законодавчих ініціатив, які можуть спричинити закриття Центрально-Європейського університету.

Демонстранти заявили, що законопроект є нападом на свободу освіти. Багато угорців і провідних учених, серед яких 17 нобелівських лауреатів, висловили підтримку навчальному закладові, заснованому Соросом у 1991 році.

В університеті навчається понад 1400 студентів із більш ніж 100 країн світу.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан вже давно критикує Сороса за те, що він називає втручанням у політику в Східній і Центральній Європі. Орбан нещодавно заявив, що Центрально-Європейський університет порушив правила присвоєння дипломів, навчальний заклад назвав ці звинувачення неправдивим.

Державний департамент США 31 березня заявив, що «стурбований» з приводу змін до законодавства, і закликав Будапешт «уникати ухвалення будь-яких законодавчих актів, які б поставити під загрозу діяльність або незалежність ЦЄУ».