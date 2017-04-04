НБУ дозволив купувати іноземну валюту на 150 тисяч гривень у день

Національний банк України ухвалив рішення, яким пом’якшив обмеження із продажу іноземної валюти населенню з 12 тисяч гривень на день до 150 тисяч на день.

«Національний банк продовжує суттєво пом’якшувати обмеження на продаж готівкової іноземної валюти населенню, яке стало вже менш дієвим заходом стабілізації ринку через його тривале застосування. Досі населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 12 тисяч гривень в еквіваленті одній особі в день. Відтепер Національний банк підвищив цю максимальну суму до 150 тисяч гривень, тобто до суми, понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Такий крок допоможе збільшити глибину і ліквідність офіційного готівкового валютного ринку», – йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

За повідомленням, ці зміни до постанови Нацбанку від 13 грудня 2016 року набудуть чинності 5 квітня.

Крім того, НБУ заявив, що пом’якшує вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті. Відтепер юридичні особи повинні будуть продавати не 65%, а 50% своїх валютних надходжень.

«Реалізувати чергові кроки з лібералізації валютного регулювання дозволяє сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках та рішення Міжнародного валютного фонду про погодження третього перегляду програми співпраці з Україною та виділення четвертого траншу фінансування», – додали в НБУ.

Від вересня 2014 року НБУ запровадив ліміт на продаж населенню валюти – на три тисячі гривень на день. У червні 2016 року це обмеження пом’якшили до 12 тисяч гривень.

3 квітня Рада директорів МВФ ухвалила позитивне рішення щодо надання Україні чергового траншу допомоги за програмою розширеного фінансування. Завершення третього перегляду програми фінансування дозволило Україні отримати четвертий транш допомоги, обсягом близько 1 мільярда доларів.