Найбільше обстрілів за добу було на Донецькому напрямку – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про обстріли українських позицій на всіх напрямках. За даними зведення, трьох військових поранено.

Найбільшу кількість порушень режиму тиші у штабі зафіксували на Донецькому напрямку.

Раніше голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський повідомив про відновлення електропостачання Авдіївки, яка через обстріли кілька днів перебувала без світла.

Представники угруповання «ДНР» заявили про 51 обстріл їхніх позицій протягом доби, угруповання «ЛНР» повідомило про два випадки порушення режиму припинення вогню з боку українських військових.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнуті у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.