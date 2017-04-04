«Укрзалізниця» призначила 14 додаткових потягів на Великдень і 6 на травневі

«Укрзалізниця» повідомила про призначення 14 додаткових потягів та збільшила кількість рейсів 6 звичайних потягів, які курсуватимуть під час великодніх свят.

Зокрема, 4 квітня повідомили про рейси Київ – Ужгород, Ужгород –Жмеринка, Івано-Франківськ – Чернівці та Миколаїв – Київ.

Раніше також повідомляли про нові потяги із Києва до Львова, Ковеля, Дніпра та Івано-Франківська, зі Львова, Харкова, Жмеринки – до Ужгорода, а також із Дніпра – до Івано-Франківська, та з Одеси у Харків.

Окрім того, як зазначається на сайті установи, до травневих свят вже у продажу квитки на 6 додаткових потягів: із Києва – до Львова і Ковеля, із Одеси – до Харкова, із Харкова – до Ужгорода та з Дніпра до Івано-Франківська. Також збільшили кількість рейсів трьох звичайних потягів.

Цього року українські християни як східного, так і західного обряду святкують Великдень в один день – 16 квітня.