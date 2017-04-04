Комітет з прав людини рекомендував законопроект щодо позбавлення громадянства до повторного першого читання

Комітет Верховної Ради з прав людини рекомендував підготувати президентський законопроект про громадянство до повторного першого читання та виступив проти автоматичного позбавлення громадянства України. Рішення про це ухвалили під час засідання комітету 4 квітня, повідомляють на сайті установи.

Як повідомлялося, 13 березня президент Петро Порошенко вніс як невідкладний законопроект про внесення змін до закону «Про громадянство», відповідно до якого громадянин, який добровільно набув громадянства іншої держави вважається таким, що надав згоду на припинення громадянства України.

Проти цього законопроекту виступили деякі організації. Зокрема, у Світовому конгресі українців закликали провести публічні слухання і з’ясувати, чому законопроект охоплює ширше коло осіб, ніж тих, хто перебуває на публічній службі.

У лютому цього року позафракційний депутат Андрій Артеменко заявив, що понад 100 депутатів мають більше, ніж один паспорт.