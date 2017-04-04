Касаційна інстанція скасувала звільнення із в’язниці Лозінського – Луценко

Вищий спеціалізований суд скасував рішення щодо дострокового звільнення із в’язниці екс-депутата Віктора Лозінського, повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

У лютому Бориспільський райсуд Київської області застосував до Лозінського умовно-дострокове звільнення.

У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство. Пізніше вирок помʼякшили до 10-річного увʼязнення.

Його засудили за умисне вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, а також за незаконне зберігання й поводження зі зброєю та боєприпасами.

У травні 2015 року Апеляційний суд Київської області залишив Лозінського відбувати покарання в колонії. Перед цим керівництво Бориспільської виправної колонії № 119 направило до суду клопотання засудженого Лозінського про заміну йому невідбутої частини покарання більш м’яким у виді виправних робіт.

Крім того, у червні 2014 року стало відомо, що колишній народний депутат достроково вийшов із вʼязниці за станом здоровʼя. Після цього прокуратура оскаржила це рішення. Лозінського доправили назад до колонії.